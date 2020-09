Sentymentalny Daniel Martyniuk wspomina córeczkę w środku nocy: "Czas mija, SMUTEK ROŚNIE" (FOTO)

Stop promo 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

On ma chorobę dwubiegunowa i więcej osobowości w sobie? Nie piszcie o nim bo po pierwsze jest to niktosz a po drugie nakręcacie go do tych wyplodow w których robi krzywdę innym. Chłopiec niech idzie leczyć się