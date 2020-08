Daniel Martyniuk wrócił do byłej dziewczyny?

Podczas podróży do ukochanej 31-latek mógł liczyć na pomoc swojej mamy, Danuty. Miło z jej strony?

Daniel Martyniuk bez wątpienia należy do najbardziej "barwnych" polskich celebrytów. Krnąbrny 31-latek nieustannie zaskakuje świat (i przy okazji rodziców) kolejnymi wybrykami. Mimo licznych obietnic poprawy, sądowych rozpraw i interwencji ojca jak na razie nic nie wskazuje na to, by Daniel planował nieco się uspokoić.