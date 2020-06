Zenek Martyniuk wspiera synową przy rozwodzie z Danielem? "Nie obraziłby się, gdyby ułożyła sobie życie z jakimś NORMALNYM mężczyzną"

Daniel Martyniuk rozpoczął medialną "karierę" pod koniec 2018 roku, kiedy to w trakcie awantury nie chciał wpuścić do domu swojej ciężarnej żony, a wezwana na miejsce policja znalazła przy nim marihuanę. To nie były zresztą pierwsze kłopoty z prawem krnąbrnego 30-latka.