Rodzice Daniela Martyniuka dumają nad losem syna: "Czasem wypije o jednego drinka za dużo, telefonuje do ludzi i ICH OBRAŻA"

Daniel Martyniuk znowu śpiewa i obraża Kamila Bednarka "Bob Marley przewraca się w grobie"

Żona odwiozła go na pociąg, bo miał jechać do szkoły w Gdyni. Ale wylądował w Warszawie u byłej kochanki - ubolewa "król disco polo" w wypowiedzi dla tabloidu.

Co ciekawe, dowiadujemy się też, że Daniel wybrał dla siebie bardzo ambitną przyszłość i szkoli się na nawigatora. Niestety, jedyne "szerokie wody" na jakie do tej pory wypłynął, to łamy ogólnopolskich mediów. Jego rodzicom się to wyraźnie nie podoba, ale podobno zagwarantował im już, że to się wkrótce zmieni.