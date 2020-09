Daniel Martyniuk na rozprawie rozwodowej

W czerwcu 2018 roku syn Zenona Martyniuka stanął na ślubnym kobiercu i przyrzekł niejakiej Ewelinie z Rusocic miłość aż do grobowej deski. Niestety, ta bajka szybko się zaczęła i równie szybko zakończyła. Kiedy świeżo upieczona żona Daniela była w ciąży, do sądu wpłynęły pierwsze papiery rozwodowe. Ewelina chciała zakończyć małżeństwo po głośnej aferze z udziałem jej mężulka, kiedy to pod koniec 2018 roku Daniel wdał się w awanturę z ciężarną, której nie chciał wpuścić do domu. W dodatku wezwana na miejsce policja znalazła przy nim marihuanę.