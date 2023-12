Danuta Stenka w srebrnej kreacji ZACHWYCIŁA na pokazie Macieja Zienia (ZDJĘCIA)

Nie od dziś wiadomo, że pokazy mody są w stanie przyciągnąć prawdziwe tłumy znanych w świecie show biznesu gości. Polskie fashionistki, podobnie jak te zagraniczne, wyjątkowo chętnie pojawiają się na prezentacjach najnowszych kolekcji znanych projektantów - co można było obserwować podczas modowych eventów, które w ostatnim czasie odbyły się w Warszawie. Niedawno wiele rodzimych celebrytek miało na przykład okazję podziwiać najnowsze projekty Mariusza Przybylskiego. W poniedziałek w stolicy odbył się zaś pokaz Macieja Zienia, na którym również nie zabrakło znanych twarzy. Wydarzenie to dla projektanta miało szczególne znaczenie - podczas eventu świętował on bowiem 25-lecie istnienia swojej marki.