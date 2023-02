Darek z "Sanatorium miłości" dostanie NORWESKĄ emeryturę! Kwota robi wrażenie: "Wyjechałem z czysto ekonomicznych względów"

Klara 22 min. temu zgłoś do moderacji 8 15 Odpowiedz

Pomagać im w tej wojnie z moskwą, ale nie sprowadzać tu na stałe Ukriny!!! Popieraj Konffeder,ację, to jedyna partia przeciwna robieniu z Polski Ukainy.. Sprawdź sobie w sieci, że to prawda i MÓW INNYM - wielu nie wie !!! Dwa czy więcej Milionów naszych na emigracji, a tu... bez limitów sprowadza się do pracy zagranicę! No żesz! Polaków sprowadzać do domu WY DRANIE!. Głosuj na Konff.ederacje ,wybory tuż tuż!!!