Daria Marx wbija szpilę Edycie Górniak: "Jestem bardziej wielbicielką MUZYKI AUTORSKIEJ". Diwa odpowie?

W zeszłym roku Daria Marx rozbujała całą Polskę swoim hitem "Paranoia", z którym startowała w preselekcjach do Eurowizji 2022. W finale przegrała jednak z Krystianem Ochmanem i to on ostatecznie pojechał reprezentować nas w Turynie.

Daria od "Paranoi" krytycznie o Edycie Górniak

Potem, niestety, już (...) nie słyszałam nowej muzyki i może tego mi trochę tutaj brakuje. Chciałabym jako słuchacz usłyszeć, co pani Edyta ma do powiedzenia po kolejnych 20 latach swojej kariery, bo uważam, że to nas wszystkich by wzbogaciło - stwierdziła piosenkarka.