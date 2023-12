TYLKO NA PUDELKU: Edyta Górniak podczas Sylwestra TVP będzie mogła liczyć na specjalne traktowanie. "8 pokoi, prywatny szofer..."

Wszyscy w związku z tym zastanawiali się, co z "Sylwestrem Marzeń" , który dotychczas był flagowanym wydarzeniem TVP. Pudelkowi udało się dowiedzieć, że choć w stacji wiele się teraz dzieje, noworoczna impreza ma odbyć się zgodnie z planem.

"Sylwester Marzeń". Edyta Górniak może liczyć na specjalne traktowanie

Co prawda w tym roku do Zakopanego wyjątkowo nie przybędzie ponoć zagraniczna gwiazda, wystąpią nasi rodzimi artyści, a wśród nich znalazła się oczywiście m.in. Edyta Górniak. Tydzień temu donosiliśmy o wynagrodzeniu, jakie diwa otrzyma za raczenie rodaków swoim wokalem, a teraz dotarliśmy do informacji na temat specjalnych warunków, na jakie może liczyć podczas występu.