TYLKO NA PUDELKU: "Sylwester Marzeń" TVP bez dużej ZAGRANICZNEJ GWIAZDY? "Polowanie zaczęło się dosyć późno"

Tadeusz R. 33 min. temu

Co tam jakieś blakajdpisy, czy inne derulo z fąsami. Zenek jest najjaśniejszą z gwiazd. To on prowadził trzech króli do betlejem, to on ogrzewa ziemię swoim ciepłem, to on sprawia, że niebo w nocy jest tak romantyczne. Zenek bogiem, Zenek miłością.