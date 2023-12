TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, ile Edyta Górniak i Maryla Rodowicz zarobią na Sylwestrze TVP. Astronomiczne kwoty

EQW 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

hahaha ale bzdury!!! "wisiał na włosku"??? PRZECIEŻ TO BIZNES!!!! a z 100k dla Górniak, 50% idzie do tego, kto jej płaci- ale pod stolem!! tak było zawsze, tak jest i tak będzie..dlatego te stawki są takie'....bo to kasa dla dwóch stron... a TAK NAPRAWDE, TO STARE WYSŁUŻONE BABSZTYLE W PORÓWNANIU Z MŁODYMI TO KASA WYRZUCONA W BŁOTO. MŁODZI MAJĄ GŁOSY I IM SIE BARDZIEJ CHCE....