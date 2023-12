Znany reżyser MASAKRUJE sylwestrową imprezę TVP: "Symbol propagandowej gigantomanii"

Jeszcze kilka tygodni temu nie było do końca wiadomo, czy Sylwester Marzeń odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Rozważano nie tylko zmianę lokalizacji, ale nawet całkowite odwołanie wydarzenia . Finalnie podpisano umowę z władzami zimowej stolicy Polski. Niewykluczone jednak, że będzie to ostatnia impreza sylwestrowa w dotychczasowej formule.

Były reżyser programów TVP potępia organizację "Sylwestra Marzeń"

Wielki koncert przypadający na ostatni dzień roku co roku znacząco uszczupla budżet Telewizji Polskiej. Spekuluje się, że organizacja jednego takiego eventu może kosztować nawet 10 milionów złotych . Ostatnie lata zarządzania TVP przyzwyczaiły nas jednak do wielkiej rozrzutności i lekkomyślnego wydawania pieniędzy podatników.

Odniósł się do tego Radek Kobiałko, reżyser współpracujący z mediami publicznymi do 2016 r. W jego telewizyjnym portfolio znajdziemy m.in. "Pytanie na śniadanie", teleturniej "Dzieciaki górą!" oraz wielkie widowiska realizowane na żywo, jak np. preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji czy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.