Maciej Orłoś KRYTYKUJE organizację "Sylwestra Marzeń" w TVP: "Chyba się komuś w tej telewizji wszystko popie**oliło" (WIDEO)

Autorytet dziennikarski, a słownictwo lumpa. Prywatnie przy kielichu pewnie większość z nich klnie jak szewc, ale to jest prywatną sprawa. Natomiast jeszcze parę lat temu żaden szanujący się dziennikarz nie zniżył by się do poziomu publicznego przeklinania czy to na wizji czy w Internecie. To jest pewna etykieta kulturalnego człowieka. I co on takiego widzi w tych sylwestrach innych stacji, że akurat ten TVP mu przeszkadza? Czy Starakowa albo Ibisz zapowiadają ze ściągawki artystów lepiej niż Kammel? Czy Panasewicz kaleczy stare szlagiery mniej niż Maryla? Górniak czy Steczkowska śpiewają gorzej niż Wieniawy, Szpaki, Nykiel?? Zenek i disco polo to faktycznie jest zbrodnia, ale z coverami sprzed 40 lat (w dodatku co roku tymi samymi) w wykonaniu naszych gwiazdek to ani Polsat ani TVN lepiej nie wyglądają