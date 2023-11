Maciej Orłoś ostro o dziennikarzach, którzy zostali w TVP: "Tym ludziom ZŁAMANO kręgosłupy moralne"

Maciej Orłoś zapytany o Beatę Chmielowską-Olech. Skrytykował dziennikarzy TVP

Ostatnio Maciej Orłoś po raz kolejny publicznie wypowiedział się na temat Telewizji Polskiej. Dziennikarz gościł w programie Pawła Orlikowskiego, który zadebiutował na kanale serwisu Na Temat w minioną środę. Duża część rozmowy dotyczyła właśnie pracy Orłosia w TVP i jego odejścia z "Teleexpressu". W pewnym momencie dziennikarz zdradził, co myśli o dziennikarzach, którzy w przeciwieństwie do niego, nie zdecydowali się na porzucenie swoich stanowisk w szeregach stacji.

Podczas dyskusji prowadzący Paweł Orlikowski wspomniał o jednym z wydań "Teleexpressu", który obejrzał w ramach przygotowania do rozmowy. Mowa tu o odcinku wyemitowanym 13 października, który poprowadziła niegdysiejsza redakcyjna koleżanka Orłosia, Beata Chmielowska-Olech. Prowadzący rozmowę nie ukrywał, że to, co zobaczył na ekranie, poważnie go zaskoczyło i wprost nazwał "Teleexpress" "tubą propagandową". Orłoś w odpowiedzi nawiązał do własnych doświadczeń. Dziennikarz stwierdził, iż on sam w pewnym momencie uświadomił sobie, że "z systemem nie wygra". Zasugerował także, że gdyby chciał zostać w programie, musiałby pójść na pewne kompromisy.