Maciej Orłoś WRÓCI do TVP?! Dziennikarz WYMOWNIE odpowiedział na pytania o ponowne prowadzenie "Teleexpressu"

Lubiłem go do czasu gdy przed wielu laty w Gdyni zobaczyłem go z bardzo, bardzo młodą kobietą. A od znajomych dowiedziałem się, że co roku tak mentoruje młodym paniom. I cała Gdynia o tym wie i to widzi. Wtedy jeszcze telefony nie miały aparatów to może dlatego się specjalnie nie ukrywał.To mentorowanie to oczywiście eufemizm. OK, ich wiek dozwolony. Pełnoletnie albo zaraz pełnoletnie. Niesmak jednak został. Od tego czasu prowadzonych przez niego programów nie oglądam. Brzydzi mnie jego widok.