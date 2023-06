Maciej Orłoś miażdży artystów współpracujących z TVP: "Udział w Opolu był wsparciem ŁAJDACKIEJ i podłej propagandy"

Wielu artystów bojkotuje Festiwal w Opolu. Maciej Orłoś popiera ich decyzję

Maciej Orłoś upamiętnił ważną dla niego rocznicę gorzkim wpisem na temat TVP

Maciej Orłoś należy go grona gwiazd, które otwarcie komentują sytuację polityczną w kraju i krytykują ściśle powiązaną z partią rządzącą Telewizję Polską. Z okazji 32. rocznicy pierwszego dyżuru w "Teleexpressie", dziennikarz zdecydował się na dość obszerny wpis. Dołączył do niego archiwalne zdjęcie z czasu, gdy dopiero zaczynał swoją przygodę z kultowym programem informacyjnym.

Maciej Orłoś ostro o artystach współpracujących z Telewizją Polską

Nawiązując do niedawnej dyskusji wokół udziału artystów w opolskim festiwalu, chcę tylko zaznaczyć, że niestety argumenty niektórych, iż należy być w Opolu "ponad podziałami", bo to "tylko rozrywka", a także tradycja etc są nie do obrony, nie mają racji bytu. Dlaczego? A dlatego, że manipulacja, propaganda, kłamstwo, szczucie w dziale informacji i publicystyki TVP doszły do takiego poziomu, że każdy szanujący się artysta/twórca powinien trzymać się od tej stacji z daleka. Udział w Opolu był niestety wsparciem łajdackiej, podłej propagandy prowadzonej przez TVP. Bardzo mi przykro, ale z tym nie da się polemizować - podsumował gorzko Maciej Orłoś.