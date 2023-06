Koncert Beyonce w Warszawie. Specyficzny papier toaletowy i odpowiednia temperatura pomieszczeń. Zobaczcie, jakie WYMAGANIA ma diwa

Koncertowe wymagania Beyonce

Ukochana Jaya-Z zatrzymała się stołecznym hotelu Raffles i spędzi tam trzy noce, za które organizator przedsięwzięcia zapłaci łącznie 84 (!) tysiące złotych. Luksusowy obiekt to jednak niejedyne udogodnienia. "Fakt" postanowił przyjrzeć się jej koncertowym wymaganiom. Okazuje się m.in., że pomieszczenia, w których przebywa wokalistka, mają mieć miejsce dla co najmniej ośmiu osób , a temperatura w nich powinna wynosić 25 stopni Celsjusza.

Co więcej, Knowles jest ponoć wyczulona na punkcie czystości. Apartament, w którym nocuje, musi być zatem starannie zdezynfekowany, a na sedesie znajdować się nowa deska klozetowa. Zależy jej także na co najmniej czterech białych, bawełnianych ręczniki. W bawełniane uniformy powinny być również ubrane osoby obsługujące diwę. Podczas jednej z poprzednich tras koncertowych zażądała też czerwonego papieru toaletowego. Do tego miał być on określonej firmy, ponieważ Beyonce lubi konkretną fakturę oraz zapach tego produktu.