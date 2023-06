TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, gdzie zatrzymała się Beyonce w Polsce! Sam nocleg będzie kosztował prawie 100 TYSIĘCY

Beyonce była dotąd w Polsce dwa razy z trasami "The Mrs. Carter Show World Tour" i "On the Run II Tour". Już we wtorek wieczorem, 27 czerwca wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Jak udało nam się dowiedzieć, artystka zatrzymała się w luksusowym warszawskim hotelu Raffles i spędzi tam trzy noce.