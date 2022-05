Daria reaguje na POCAŁUNEK tancerza na scenie SuperHit Festiwalu: "Dopiero teraz DOCHODZĘ DO SIEBIE"

Daria "Marx" Marcinkowska jest byłą uczestniczką programu "The Voice of Poland" , jednakże swoją popularność zdobyła zaledwie kilka miesięcy temu. Jej autorski singiel "Paranoia" rywalizował z piosenką "River" Krystiana Ochmana podczas kwalifikacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2022 .

Chwilę później udzieliła wywiadu reporterowi Plotka. Opowiedziała, jak doszło do tej sytuacji i jak się w związku z nią poczuła. Do tej pory nie było wiadomo, czy był to element zaplanowanej choreografii i czy piosenkarka wyraziła swoją zgodę na pocałunek.

Tomek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. To mój tancerz i choreograf. Jeszcze się nie widzieliśmy, więc nie do końca wiem, co się stało. To było naprawdę takie zwieńczenie tego występu. Dopiero teraz dochodzę do siebie, po tym co się stało tego dnia i ciężko mi w to uwierzyć...