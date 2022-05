Polsat SuperHit Festiwal 2022. Izabela Janachowaka NAMIĘTNIE spogląda na starszego o 27 lat męża (ZDJĘCIA)

Nemo 21 min. temu zgłoś do moderacji 86 10 Odpowiedz

I co w tym dziwnego? Facet zadbany, dobrze wyglądający, zamożny (co wskazuje na to, że zaradny). Jeśli facet imponuje kobiecie i do tego otacza ją miłością to jakie znaczenie ma metryka?