Izabela Janachowska otwiera się na temat seksu ze swoim starszym o 27 lat mężem: "Możecie mi zazdrościć. POLECAM!"

Inka 16 min. temu zgłoś do moderacji 11 4 Odpowiedz

Ludzie ocenili ich wedle stereotypów. Taka już natura naszego gatunku. Zabawne było, kiedy jej mąż zrobił to samo i ocenił w tym nagraniu kościół. Po czym zarzekali się, że oni nigdy takich bolesnych osądów nie wydają. I nie, nie jestem katoliczką. Nie chodzi o obronę kościoła. Po prostu zauważyłam, że jej mąż postąpił tak samo jak ludzie, których Iza tak mieliła w tym nagraniu. Niepotrzebnie dorabia do tego filozofię. Ludzie zazwyczaj plotą co im ślina na język przyniesie. Jej mąż łatwo wydaje osądy o kościele i ocenia go stereotypowo. A ludzie tak samo podchodzą do jej związku. Nie trzeba być biednym hejetrem bez życia, żeby tak bajdurzyć.