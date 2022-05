Izabela Janachowska walczy z obcierającym butem, spacerując po Sopocie z mężem i torebką za 20 tysięcy (ZDJĘCIA)

Sad 23 min. temu zgłoś do moderacji 77 3 Odpowiedz

Znam ten problem. Mnie nawet klapki obetrą. Niestety jakość obuwia pozostawia wiele do życzenia. Niezależnie od ceny. Zawsze się zastanawiam jak ktoś chwali Louboutin jak one są nie do chodzenia. Kupiłam jedna pare, potem druga w nadziei, ze jakiś felerny model. Nie. To ja jestem felerna. Mam duże stopy a cholernie wrażliwe. Jutro jadę na wesele. Albo ładnie albo wygodnie. Chyba zostanę w conversach…