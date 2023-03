Daria tajemniczo o wyborze Blanki na Eurowizję. Rok temu sama startowała w preselekcjach. "Widziałam, co się tam działo"

fifA przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

I że niby taka znawczyni jak Edzia Górniak zachwyciła się wątpliwymi umiejetnosciami Blanki i Jej jeszcze gorszą piosenką? Wiecie jaka jest prawda? Taka że co roku Eurowizja spędza Edzi sen z powiek. Cała Jej kariera i legenda to odcinanie kuponów od prawie 30lat od Eurowizji 1994 gdzie nawet nie zajęła pierwszego miejsca. Główna część Jej "wielkości" polega na tym że zajeła najwyższe miejsce wśród polskich wykonawców na Eurowizji. Gdyby ktoś z Polski nie daj Boże pojechał i wygrał to skończyłaby się legenda Edzi i co roku przy okazji Eurowizji. Dziennikarze co roku nie dobijali by się do niej, żeby komentowała konkurs, a do potencjalnego zwycięzcy. Warto wspomnieć sytuację gdy Eurowizję Junior wygrała Roksana Węgiel i dziennikarka zapytała Edzię jak się czuje z tym że Jej eurowizyjny wynik został przebity. Edzia była oburzona i zarzuciła dziennikarce że oba konkursy to zupełnie co innego i że nikt Jej nie przebił. Także jeśli chodzi o Eurowizję dla dorosłych, Jej jest to jak najbardziej na ręke aby na konkurs wysłać jak największe beztalencie.