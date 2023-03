Eurowizja 2023. Wystosowano apel do prezesa TVP! Uderzono w Edytę Górniak i Augustina Egurrolę. "Miał on interes MAJĄTKOWY"

Dziennikarze i fani Eurowizji wystosowali apel do prezesa TVP. Żądają wyjaśnień

Doszło do złamania Regulaminu TVP i wystąpienia szeregu wątpliwości etycznych (...). Co istotne, niejasny sposób wyboru laureata, naruszenie przepisów regulaminu oraz fundamentalnych zasad etyki prowadzą nie tylko do kontrowersji wśród polskiej opinii publicznej i ograniczenia listy artystów, którzy mogliby się zgłosić do udziału w konkursie. Działania podjęte przez TVP mogą przede wszystkim zostać zakwalifikowane jako wyrządzające szkody wizerunkowe po stronie Konkursu Piosenki Eurowizji . Wyrządzenie ww. szkód może skutkować dyskwalifikacją z konkursu - podkreślali autorzy apelu.

Apel do prezesa TVP po preselekcjach do Eurowizji. Zwrócono uwagę na zastanawiające wypowiedzi Edyty Górniak

Członkowie jury preselekcji nie byli bezstronni? Augustin Egurrola pod lupą autorów apelu

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez samych uczestników w mediach społecznościowych, część z nich zaprosiła do swoich występów tancerzy współpracujących na co dzień z Agustinem Egurrolą. Bezstronność tego jurora jest więc co najmniej wątpliwa, ponieważ miał on istotny interes majątkowy w promowaniu współpracujących z nim tancerzy, w tym w uznanym za zwycięski występie. Oznacza to, że także inni członkowie Komisji Konkursowej mogli mieć swój interes w odpowiednim przydzieleniu punktów, o czym jeszcze opinia publiczna może nie wiedzieć - zaznaczono.