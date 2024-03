Daria Zawiałow ma NOWEGO CHŁOPAKA? Bawiła się w Amsterdamie w towarzystwie tajemniczego przystojniaka... (FOTO)

Daria Zawiało już ma nową sympatię? Bawiła się z mężczyzną w Amserdamie

Nie trzeba długo szukać, aby ustalić, że Zawiałow miała okazję już wcześniej pracować z tajemniczym Mateuszem. Na planie spotkali się choćby przy powstawaniu oprawy wideo do utworu Za krótki sen, który powstał we współpracy z Dawidem Podsiadło. Jest to o tyle istotne, że nie byłby to pierwszy przypadek, kiedy Zawiałow poczuła miętę do kolegi z pracy. Męża, Tomasza Kaczmarka poznała na planie X-Factora. Z kolejnym partnerem, Rubensem, również połączyła ją muzyka.