Rubens potwierdził ROZSTANIE z Darią Zawiałow?! Wymowny komentarz muzyka

Darek 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Tak, przychylam się do opinii, że ta chwila sławy i wejścia w towarzystwo, odsłoniło jej prawdziwe pragnienia i cele. Ozempik, imprezy w Zakopcu, to coś, go kiedyś było poza jej zasięgiem. Tylko, że wtedy tworzyła pozory, że to jej nie obchodzi, że jest ponad to. Szkoda.