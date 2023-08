Daria Zawiałow świętuje urodziny z Igą Lis i Natalią Szroeder. Zabrakło ukochanego piosenkarki (ZDJĘCIA)

Daria Zawiałow świętowała urodziny ze sławnymi koleżankami

Zawiałow przygotowuje się do wydania kolejnej płyty. Do sieci trafiły już pierwsze single zwiastujące nowe wydawnictwo: "Fifi Hollywood" i "Złamane serce jest ok". Oba utwory cieszą się coraz większą popularnością. To niejedyny powód do radości w życiu piosenkarki. Ostatnio hucznie świętowała 31. urodziny.