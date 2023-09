Daria Zawiałow w "Od przedszkola do Opola". Tak wyglądała i śpiewała w wieku 8 lat (WIDEO)

Daria Zawiałow jest obecnie jedną z najpopularniejszych artystek polskiej sceny muzycznej. Droga do wielkiej kariery nie należała jednak do najłatwiejszych, a piosenkarka debiutowała przed szerszą publicznością już jako dziecko! Zobaczcie, jak wyglądała 8-letnia Zawiałow w programie "Od przedszkola do Opola".