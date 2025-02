Daria Zawiałow zwiedza świat z UKOCHANYM. Słodko?

To tylko Fragment artykułu z pch 24 dalej jest jeszcze ciekawiej.Postępowe rządy oświeconej Europy, które mają gęby pełne frazesów o prawach człowieka nie mają nic przeciwko dehumanizacji całych grup. Głośno mówi się jedno, po cichu robi się drugie. A potem nagle orientujemy się że rzeczy ćwierć wieku temu niewyobrażalne są już obyczajową i prawną normą – mówi Andrzej Pilipiuk w rozmowie z Tomasze D. Kolankiem. Szanowny Panie Andrzeju, czy mogę zacząć rozmowę od kilku pytań-prowokacji? Czy Adolf Hitler był wizjonerem? Pod niektórymi względami tak… Czy Adolf Hitler jest dla niektórych wzorem? Dla niektórych niewątpliwie tak. Podzieliłbym ich na dwie grupy: Ta widoczna to ćwoki, przeważnie ludzie słabo znający dorobek „myśli” Hitlera, ale epatujący hitlerowską symboliką… Ale obok są ci drudzy – o wiele sprytniejsi. Oni nie zakładają brunatnych koszul i nie wymachują publicznie swastykami. Ba, odcinają się jak mogą od nazizmu. Ale po cichu wdrażają nam program społeczno- gospodarczy w wielu punktach wzorowany na tym co robiono w III Rzeszy. Czy Hitler wyznaczył trendy cywilizacyjne? Dobre pytanie… Ktoś może się oczywiście w tym miejscu zastanawiać na ile na przykład architektura III Rzeszy rezonowała później w architekturze socrealistycznej i ile z tej estetyki przeniknęło w mniejszym lub większym stopniu do późniejszych trendów kulturowych. Ja jednak proponowałbym skupić się na „ideach” Hitlera, które wracają nam czkawką. Eutanazja wróciła nam czkawką… Wykluczanie całych grup społecznych wróciło nam czkawką… Legalna aborcja, w której Hitler widział sposób wyniszczenia narodów „pod-ludzi” wróciła nam czkawką… Sporo innych równie ohydnych „idei” nazizmu wróciło nam czkawką i jest obecnych w naszym życiu. Oczywiście zdarzały się w III Rzeszy pozytywne pomysły: fundusz wczasów pracowniczych, tanie auto „dla ludu”, czy budowa autostrad. Mówię o tym, ponieważ wyznaję zasadę, że patriota powinien podpatrywać co jest dobrego nawet u najgorszych wrogów. Jeśli są to pożyteczne rozwiązania, to nie powinien mieć oporów, żeby je kopiować, wdrażać i stosować. Dlaczego współczesny świat dostrzega i wdraża najgorsze, najmroczniejsze, najkrwawsze „idee” stosowane przez III Rzeszę Hitlera, jak aborcja, eugenika, eutanazja? Za chwilę „prawem człowieka” stanie się handel ludźmi… Potem „prawem człowieka” staną się manipulacje genetyczne i tworzenie hybryd zwierzęco-ludzkich etc…