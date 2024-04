Daria Zawiałow POTWIERDZA związek z nowym ukochanym? Opublikowali razem wymowne zdjęcie. Nie zabrakło czułości (FOTO)

wawa 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Ze dwa lata temu wieczorem zawędrowałem na jakąś "II-ligową" stację radiową, której nie mam zaprogramowanej w tunerze. Ale nastawioną raczej na muzykę rockową. Była dłuższa rozmówka prowadzącego z jakąś wykonawczynią, może i Darią. Jakieś ciekawe teksty, wracanie do jej przeżyć, wcześniejszych etapów kariery. Coś o emocjach. Jaką muzykę lubi itp. Zainteresowało to mnie, tak się zastanawiałem, która to, jak ona się nazywa. I co się okazało? No nie dowiedziałem się. Bo włączyłem się, załóżmy, w 30% audycji, w środku była przerwa "to teraz coś puścimy", ale nie tej wykonawczyni, "poleciały" ze dwa utwory, a niekompetentny prowadzący po przerwie nie podał, z kim rozmawia, a i na sam koniec swego gościa też nie przedstawił. Tyle coś było do zidentyfikowania, że ona przy Wspólnej czy blisko tej ulicy mieszkała. Nie wiadomo, to wokalistka była, czy na gitarze grała elektrycznej, a też żadne tytuły jej utworów nie padały. Takich to "kompetentnych" radiowców w Polsce, w Warszawie mamy. Dziewczyna fajnie mówiła, chętnie bym się zapoznał z jej twórczością - ale się nie dało. Pan był tak przejęty samozachwytem nad sobą...