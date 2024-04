Daria Zawiałow jednak znów jest ZAKOCHANA? Spędziła romantyczny wieczór z tajemniczym mężczyzną (FOTO)

Daria Zawiałow to popularna wokalistka, o której głośno jest głównie za sprawą jej dokonań muzycznych. Ostatni album artystki "Dziewczyna pop" był komercyjnym sukcesem i sprawił, że pozycja 31-latki w branży jeszcze się umocniła.

Choć Zawiałow unika skandali i nie epatuje przesadnie życiem prywatnym, uwadze mediów nie umknął fakt, że jakiś czas temu rozstała się z Piotrem "Rubensem" Rubikiem. Plotki pojawiły się już w sierpniu zeszłego roku, gdy czujni internauci zauważyli, że z Instagrama zniknęło "całuśne" zdjęcie pary, a muzycy przestali się nawzajem obserwować . Potem oliwy do ognia dolał jeszcze sam Rubens, ogłaszając, że jest "w erze szczęśliwego singla" .

Daria Zawiałow znów jest zakochana?

Wygląda na to, że Darii udało się już posklejać złamane serce. W połowie marca piosenkarka spędziła weekend w Amsterdamie, a wyjazd relacjonowała w mediach społecznościowych. Z oznaczeń pod filmikami i repostów można było wywnioskować, że towarzyszył jej znany w branży operator o imieniu Mateusz , z którym artystka współpracowała m.in. przy teledysku do utworu "Za krótki sen".

Teraz plotki ponownie odżyły za sprawą nowych relacji na InstaStories Darii. Piosenkarka podzieliła się zdjęciami z czwartkowego wieczoru spędzonego z tajemniczym mężczyzną. Na fotografiach widzimy, że nie zabrakło dobrego jedzenia i złocistego napoju w kieliszkach, a to wszystko przy blasku świec i seansie programu "Too hot to handle".