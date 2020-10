Dariusz Gnatowski BYŁ ZARAŻONY koronawirusem!

Cludi 14 min. temu zgłoś do moderacji 10 5 Odpowiedz

Jak to jest, ze lekarze nie potrafią leczyć Covid, ba! Nawet nie wiedza co to jest. Ale potrafią robić przeszczep twarzy, rekonstrukcje, grzebać w mózgach... serio wierzycie, ze nie wiedzą co to jest i jak to leczyc? Dlaczego głowy pańtwa z tego wychodzą? Wierzycie, ze Trump dostał jak to powiedzieli , eksperymentalny mix leków’ głowie państwa?! O i zadziałał wow! Jak tylko zaczęło się we Włoszech, ile czekano żeby zareagować? Jak długo się śmiano z tego co się tam działo? Nawet na memy był czas! Przecież chyba z dwa miesiące minęły zanim podjęto jakiekolwiek działania 🤯😡 nie chcę zabrzmieć jak jakaś nawiedzona, ale trochę pozwolono na to żeby ten wirus się rozprzestrzenił 😔 jak już zaczęło się to w Wuhan, zanim jeszcze pojawił się we Włoszech, powinna była być jakaś reakcja. Dlaczego już wtedy nie kierowano ludzi, którzy przylatywali z Chin na kawarantanny? Przecież przylatywali z kraju zakażonego... teraz mam wrażenie, ze każdy ma trochę racji, i trochę się myli. Nawet lekarze zapraszani do tv maja skrajne opinie, skrajne są tez opracowania zagranicznych wirusologów.