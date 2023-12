Dariusz Michalczewski nie kupuje drogich aut, ale wydaje KROCIE na urlopy i imprezy. Wiadomo, ile kosztują 10-dniowe wczasy "Tigera"

Dariusz Michalczewski to jeden z najbardziej utytułowanych polskich sportowców, a według rankingu BoxRec największy polski zawodnik wszech czasów. U szczytu kariery Michalczewski stał się marką samą w sobie i to na arenie międzynarodowej. Liczne sukcesy owocowały oczywiście dużymi pieniędzmi. Obecnie "'Tiger" nie musi martwić się o emeryturę. Ba, żyje niemalże po królewsku.

Zobacz także: Dominik o zwycięstwie 12. edycij "Top Model". Na co przeznaczy 200 tysięcy?

Tak zarabia(ł) Dariusz Michalczewski

Michalczewski nigdy nie ukrywał, że jest zamożnym człowiekiem. Swego czasu zasłynął wypowiedzią o tym, jak to jego małżonka kupowała w Rembertowie futra z lisa o wartości trzech małych Fiatów. Bywa, że wielkie pieniądze kończą się wielkim bankructwem. Pięściarz zadbał jednak o to, aby w jego przypadku było inaczej.

Zgłosiłem, zarejestrowałem markę Tiger do napojów energetycznych. Wcześniej miałem Tiger Pub, jako jeden z pierwszych pubów w Gdańsku, miałem sieć siłowni TigerGym. Markę zarejestrowałem w 1998 czy 1999 roku i w 2003 r. weszliśmy na rynek - wspominał w "Przygodach Przedsiębiorców".

Na co wydaje pieniądze Dariusz Michalczewski?

Kosmiczne zarobki wielokrotnie były tematem rozmów z Dariuszem Michalczewskim. Media interesuje, chociażby to, na co Tiger wydaje zarobione miliony. Jak się okazuje, były pięściarz ma dojść jasne priorytety. I na pewno nie są to drogie auta.