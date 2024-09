Dariusz Michalczewski wspomina, jak Polacy wytykali go palcami: "Słyszałem, że jestem ZDRAJCĄ i sprzedałem się Niemcom"

Dariusz Michalczewski był nazywany "zdrajcą"

Moje początki w Niemczech do łatwych nie należały . Żeby mieć za co żyć, musiałem pracować fizycznie. Ale wiedziałem, że mój czas nadejdzie i że będę zawodowo boksował. Miałem trochę szczęścia, ale najwięcej zawdzięczam ciężkiej pracy - przyznał.

Licznym triumfom sportowca nasi rodacy mogli przyglądać się jedynie dzięki transmisjom telewizyjnym. Michalczewski stoczył pierwszy pojedynek w polskich barwach dopiero w 2002 r., w schyłkowym okresie działalności zawodowej. Przez swoją karierę w Niemczech wiele osób wytykało go palcami. Co ciekawe, znacznie więcej dowodów sympatii i wsparcia otrzymywał ze strony naszych zachodnich sąsiadów.

Dla nich to, skąd pochodzę, nie miało żadnego znaczenia. Byłem ich kochanym Tigerem, który pięknie boksował. Za to od Polaków wielokrotnie słyszałem, że jestem zdrajcą i sprzedałem się Niemcom. Do dzisiaj pojawiają się takie komentarze. Nie robi to na mnie wrażenia, nie boli mnie to. Po prostu stwierdzam fakty - dodał pięściarz.