Dariusz Michalczewski z żoną Barbarą i dziećmi pozują na przykładną rodzinę podczas wizyty w Trójmieście

Anka 43 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

Jeżeli się nad nią znęcał to pewnie nadal to robi ale może jej to rekompensuje a ona jest pewnie zmanipulowana. Osoby w takich związkach często potrzebują osób trzecich żeby z nich wyjść. Nie wierzę że tak nagle przemyślał i się zmienił. Facet który myśli że ma prawo uderzyć żonę czy dziecko to dno, takim myślenie się nie zmienia b