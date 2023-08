Dariusz Szpakowski został WKRĘCONY na antenie! Nie był zadowolony: "ABSURDALNE"

Dariusz Szpakowski został wkręcony na antenie

Muszę pana poinformować o braku numerów i teraz potrzebuję wiedzieć, kiedy ewentualnie by panu pasowało, żeby pański numer był numerem, którego nie ma - zwrócił się do komentatora.

Ale to jest ten numer telewizyjny. Przecież to jest bez sensu. Ten numer mam od 30 lat i teraz mam się go pozbyć? Nie jestem anonimową osobą, mam się pozbyć telefonu na jeden dzień? - dociekał, kontynuując z coraz większą irytacją w głosie:

Nie bardzo rozumiem, co to znaczy, że jest za dużo numerów na rynku. Ten numer jest moim numerem od co najmniej 25 lat, bo tyle go mam, to można sprawdzić. Mam rodzinę i wszystkich powiadomić, że mam inny numer teraz? To jest jakaś kuriozalna akcja, którą państwo robicie.