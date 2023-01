Dariusz Wieteska rozstał się z żoną! Pozew został złożony po cichu

A co za 34 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Wizualnie bardzo do siebie pasowali. Skoro nie biegają do tabloidów i nie ogłaszają rozstania w mediach społecznościowych, to raczej nie chcą, żeby o ich rozstaniu mówiono. Wasza redakcja powinna to uszanować.