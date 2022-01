David Beckam całuje córkę w usta. Fani pouczają: "Jest już dużą dziewczyną, TO DZIWACZNE" (ZDJĘCIA)

Kaw 14 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Jak pierwszy raz byłam w szpitalu, w wieku około 16 lat to na pożegnanie mama pocałowała mnie w usta i tata zrobił to samo. Chyba było im smutno zostawiać mnie w szpitalu, jestem jedynaczką. To był jedyny raz i pamiętam to do dziś. Chyba to był taki wyższy rodzaj czułości niż w policzek. Ten podtekst seksualny jest w głowie u niektórych, bo przyjęło się, że w usta to pocałunek romantyczny, a dla niektórych takie pocałunki są też przyjacielskie, koleżanki potrafią tak się całować bez podtekstów.