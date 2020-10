Internauci KRYTYKUJĄ Davida Beckhama za... całowanie w usta 9-letniej córki Harper (FOTO)

Joanna Opozda rozprawia się z hejtem: "Nie chcę negatywnej energii"

Ludzie łączą całowanie w usta z intymną czynnością kochanków, ale w wielu kulturach robią to i potrafią spokojnie oddzielić gest miłości od intymnego gestu o erotycznym charakterze. Powinniśmy to wreszcie zrozumieć i przestać uznawać za dziwaczne - zauważa.

"Dziękuję za pokazanie, że to zupełnie normalne i w porządku, gdy tata całuje w usta swoją córkę, okazując jej swoją miłość", "Zawsze całowałam swoje dzieci w usta i nie mieliśmy z tym problemu -ani ja, ani one, a mają już po 18 i 24 lata. Pomyślcie może, dlaczego to wydaje się wam dziwaczne. To przecież słodki i niewinny gest" - piszą.