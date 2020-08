Ubrany w kąpielówki za prawie 2 TYSIĄCE ZŁOTYCH David Beckham pluska się z dziećmi podczas kolejnych wakacji (ZDJĘCIA)

Halo 27 min. temu zgłoś do moderacji 24 0 Odpowiedz

Victoria najlepiej wie z własnego doświadczenia jak duża presja wywierana jest na osoby publiczne by były pod każdym względem "idealne". Ogromny plus dla rodziny, że wychowują dzieci w miłości i akceptacji własnej osoby. Widać, że sie nawzajem kochają, troszczą o siebie i zwyczajnie czują swobodnie w swoim towarzystwie. To bardzo ważne by w rodzinie SIĘ WSPIERAĆ, a NIE OCENIAĆ. Pozdrawiam, Pudelkowicze!