Victoria i David Beckhamowie na rodzinnych wakacjach z dziećmi i PRZYSZŁĄ SYNOWĄ

W ostatnim czasie rodzina Beckhamów ma niewątpliwe powody do świętowania. Najstarszy syn gwiazdorskiej pary ogłosił za pośrednictwem instagramowego profilu zaręczyny. Wybranką Brooklyna Beckhama okazała się o 4 lata starsza córka miliardera , z którą spotyka się od niecałego roku. Ekscytacji zbliżającym się ślubem pierworodnego i Nicoli Peltz nie kryła sama Victoria.

Jak się okazuje, Victoria i David po elektryzującej informacji o zaręczynach pociechy postanowili ochłonąć na wakacjach we Włoszech. Sportowiec i Spicetka udali się wraz z dziećmi do Puglii. Słynnemu klanowi towarzyszy także Nicola, która niebawem na dobre wkroczy do rodziny Beckhamów.