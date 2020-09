Victoria i David Beckhamowie mieli KORONAWIRUSA!

Do grona tych, którzy mieli "przyjemność" odczuć pandemię na własnej skórze, zaliczyć można także Victorię i Davida Beckhamów. Jak donoszą zagraniczne media, gwiazdorski duet miał zmagać się z koronawirusem w marcu po powrocie ze Stanów Zjednoczonych.

W związku z tym, że piłkarz jest właścicielem klubu Inter Miami , udał się przed kilkoma miesiącami z rodziną do Kalifornii. Tam wraz z żoną zaliczyli kilka zawodowych, jak i prywatnych spotkań w Los Angeles. To właśnie prawdopodobnie na jednym z nich zarazili się wirusem.

Wzięli udział w kilku eleganckich imprezach, ponieważ David pełnił obowiązki promocyjne, ściskali ręce i witali się z fanami oraz różnymi dygnitarzami klubowymi. Następnie polecieli do Londynu, skąd przetransportowali się prosto do swojej posiadłości w Cotswolds - cytuje informatora Page Six.