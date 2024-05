David Beckham skończył 49 lat. Victoria złożyła mu życzenia i wspomniała o różnicy wieku: "Nie jesteś daleko za mną!" (ZDJĘCIA)

CCC 17 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Wszystkiego najlepszego David. Uwielbiam nasze wspólne starzenie się! Nie jesteś daleko za mną! Jesteś naszym wszystkim! Najlepszy tata i mąż, wszyscy bardzo cię kochamy - czytamy na Instagramie. Internauci byli rozczuleni intymnym wpisem. W sekcji komentarzy pojawił się ogrom życzeń i komplementów. Uwielbiam starzeć się razem z wami; Przepiękna z was para. Wszystkiego najlepszego, Beckham; Wszystkiego najlepszego David, życzę ci wspaniałych urodzin. Kocham was, zasługujecie na wszystko co najlepsze; Niesamowita i przepiękna para; Wszystkiego najlepszego. Nadal jesteś zabójczo przystojny - czytamy w komentarzach.POWODZENIA DLA WAS SZCZĘŚCIA NA ZAWSZE