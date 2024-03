David Beckham sprawił żonie KOSZTOWNĄ hulajnogę. Idealna do... przewozu wina (ZDJĘCIA)

Victoria Beckham w lutym poinformowała fanów, że uległa wypadkowi. Podczas treningu na siłowni doznała kontuzji stopy , ale nie ma zamiaru rezygnować ze swojej codzienności. Poruszanie się o kulach najwidoczniej nie należy do najwygodniejszych sposobów przemieszczenia się, ale David Beckham wpadł na świetny pomysł.

Wygląda na to, że nikt nie potrafi zadbać o Victorię Beckham tak, jak jej mąż. Na Instagramie pochwaliła się wyjątkowym prezentem, jakim jest hulajnoga elektryczna. David Beckham osobiście dorzucił kilka akcesoriów .

Victoria Beckham chwali się pomysłowym prezentem od męża

Victoria Beckham udokumentowała na Instagramie Davida Beckhama, prezentującego elektryczną hulajnogę z siedzeniem. Mąż chciał jej ułatwić powrót do pełni zdrowia w jak najbardziej dogodny sposób. Na skuterze zamontował podajnik na napoje, dzwonek oraz koszyk. Posh Spice zapowiedziała, że użyje go do... transportowania wina.