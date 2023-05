Dawid Kubacki wraca do treningów! Trener kadry przekazał fanom dobre wiadomości

Dawid Kubacki przeżył ostatnio bardzo ciężkie chwile . W połowie marca wycofał się z zawodów w Vikersund, gdy jego żona trafiła do szpitala z problemami kardiologicznymi i walczyła o życie. Miesiąc później Marta Kubacka wróciła do domu , jednak potrzeba było trochę czasu, by jej stan się ustabilizował.

Dawid Kubacki zrezygnował przed końcem sezonu

Dawid Kubacki rzucił wszystko, by być przy żonie w tym trudnym okresie. Gdy wypuszczono ją ze szpitala, opowiedział, z czym wtedy przyszło im się zmierzyć. Marta Kubacka ma wstawiony rozrusznik serca i potrzebuje rehabilitacji . Mimo wszystko skoczek nie kryje radości z jej powrotu do zdrowia.

Najważniejsze jest to, że serducho wróciło do swojej pracy, że bije samodzielnie. Parametry medyczne, które na początku bardzo kiepsko rokowały, też zaczęły się dość szybko poprawiać. Jak rozmawiałem z lekarzem, to tak szybki powrót do wartości zbliżonych do norm, to powoli kategoryzowałby jako cud – mówił Kubacki w rozmowie z Eurosportem.