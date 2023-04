Apoloniusz Tajner odsłania kulisy dramatu Dawida Kubackiego. "W takim momencie rzuca się wszystko"

W połowie marca Dawid Kubacki zamieścił na swoim Instagramie, że jego żona Marta Kubacka trafiła do szpitala, a lekarze walczą o jej życie. Mimo że nie było wiadomo, co tak naprawdę dolega Marcie Kubackiej, to skoczek wyjawił, że chodzi o problemy kardiologiczne . Później sportowiec kilkukrotnie komentował w mediach jej stan zdrowia, aż w końcu poinformował, że ukochana wróciła do domu. Przy okazji Kubacki podał nieco więcej szczegółów o hospitalizacji żony.

Dawid Kubacki ujawnił, w jakim stanie jest jego żona

Apoloniusz Tajner komentuje zachowanie Kubackiego

Jeżeli pojawia się sygnał, że znaleziono nieprzytomną żonę, która jest w szpitalu i szykuje się do przetransportowania do kolejnego szpitala, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Rzuca się wszystko w tym momencie, priorytet jest jeden – wracam do domu. Raz, że trzeba się dziećmi zająć, dwa, że trzeba to wszystko zorganizować, trzy, że trzeba być przy żonie, która była wtedy nieprzytomna - opowiadał były prezes PZN.