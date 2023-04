Marta Kubacka wróciła do domu! Dawid Kubacki opublikował wspólne zdjęcie z żoną: "To cud" (FOTO)

W połowie marca Dawid Kubacki przerwał udział w konkursie Pucharu Świata, informując, że zdrowie i życie jego żony jest zagrożone. Marta Kubacka trafiła do szpitala, a skoczek wyjawił, że jego ukochana borykała się z poważnymi problemami kardiologicznymi.

Później Dawid kilkukrotnie zabierał głos w mediach w sprawie jej stanu zdrowia, uspokajając, że wszystko zmierza ku dobremu. Niedawno w rozmowie z WP Sportowe Fakty przyznał, że "jej stan jest obiecujący" i ma nadzieję, że za kilka tygodni Marta wróci do domu. Wówczas to zdradził, że liczy na to, że ich czwartą rocznicę ślubu, którą obchodzą 1 maja, będą już świętować w domu.