Dawid Kubacki otwiera się na temat stanu zdrowia żony. Ujawnił, CO ZDIAGNOZOWANO zaraz po wybudzeniu i czego nadal nie może robić

Moja siostra w wieku 27 lat przeszła zawal serca, szybka reakcja mamy bedacej na miejscu ja uratowała, po kilku dni sie wybudzila na kilka minut, zapytała meza co u dzieci, by ponownie na 7 miesięcy zapaść w śpiączkę, cud sprawil że wybudziła się z niej, przez kilka dni była sparaliżowana całkowicie, po kilku dniach paraliż puścił, następnie paraliż trzymał prawa stronę ciała, również puścił, jej ciało i serce jest zbyt delikatne by wszepic defibrylator serca, od tego czasu minęło już 7 lat, a ona żyje jak na tykającej bombie, każdy stress może ja zabić, mimo to prowadzi firmę, opiekuje się synami, podróżuje i zyje