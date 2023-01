Żona Dawida Kubackiego URODZIŁA! Opublikowała zdjęcie ze szpitala, zdradzając płeć i imię dziecka (FOTO)

Zjadlabym cos 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 12 Odpowiedz

Nawet pies potrafi sie ocielic. Wielkie mi cuda. Sesku by nie uprawiala go by rodzic nie musiala, a jak jej maz zalal forme to raczej to normalne ze urodzila czym sie tu ekscytowac jakby bylo czym zwlaszcza ze cala rodzina nieatrakcyjna fizycznie lacznie z nowonarodzona corka. za ksiazke sie wez kubacki, jakbys sie nad morzem urodzil a nie w gorach to ze swoim wygladem i intelektem bys buty pastowal turystom