Dawid Kubacki chwali się rodzinnym obrazkiem i CIĘŻARNĄ żoną. Zachwyceni fani: "Ojcostwo USKRZYDLA" (FOTO)

Jestem po ludzku zła na te nasze celebrytki... Dlaczego reprezentują sobą tak niski poziom i tenże przejmują od nich nastoletnie jeszcze nieukształtowane nastolatki... Taka Jessika Mercedes bierze ślub sama ze sobą i uważa że kolor paznokci ma wpływ na to, co jej się przytrafi danego dnia. Karolina Pisarek - robi ślub nie zachowując grama prywatności, od lat kreuje się na osobę wierzącą-po co, skoro w najważniejszym dniu życia nie zaprosiła samego Boga? Kocham zwierzęta i zawsze traktuje je jak członka rodziny , ale nazywanie psa "synusiem" i wyprawianie mu hucznych urodzin nie jest normalne, NIE JEST. Największy zawód to chyba AGA Kaczorowska, która chyba sama się pogubiła - nie, nie chodzi o to, że nie ochrzciła dzieci, ale o to że wmawia innym że można wybierać sobie z życia katolika to, co jest fajne i wygodne, w zamian nie dając nic od siebie oprócz życia na IG pokaz. Nie Pani Agnieszko - i tu nie chodzi tylko o choinkę. Żal do kilku fajnych polskich aktorek, które poszły na łatwiznę i zamiast grać reklamują Pakuten, Oceans Apart, SmileSecret i inne badziewie... Taka Anja Rubik- zawodowo owszem, osiągnęła wiele, ale życiowo nic oprócz rozwodu, nie ma dzieci a chce edukować nasze, mówić im jak się masturbować itp - czy to nie obłuda? Czy ona jest seksuologiem lub psychologiem?! NIE, ale ma znane nazwisko i to wystarczy, bo już TVV i inne media jej przytakują. I mogłabym tak wymieniać... Dzieci, nastolatki oglądają to wszystko, popadaja w depresję bo nie wyglądają jak wy po filtrach, bo nie mają "idealnego życia", nie mają 3 chłopaka w tym roku, bo nie stać ich na świeczkę czy błyszczyk za 200 zł, za to o prawdziwych wartościach w życiu, o czymś merytorycznym to bieda aż piszczy... Dlaczego? ZASTANÓWCIE SIĘ NAD SOBĄ, a nie tylko kasa i ścianki ☹️ Ogłupiacie społeczeństwo 😓